Украина утратит около трети своей территории в ходе конфликта с Россией, а вступление в НАТО останется недостижимым, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом он заявил в интервью бразильскому изданию Folha de S. Paulo.

"Украина потеряет треть своей территории, и что ей будут предложены гарантии безопасности", — отметил Фицо.

По мнению словацкого премьера, несмотря на ожидания Киева, Запад не предоставит приглашение в Североатлантический альянс. Вместо этого на территории Украины может появиться иностранный военный контингент для обеспечения безопасности.

Однако, ранее спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш заявил о своей работе над подготовкой Киева к вступлению в Евросоюз и НАТО. Он подчеркнул, что будет курировать более 20 проектов, которые, по его словам, востребованы украинской стороной. Мареш также выступает за возобновление миротворческой миссии на Украине.