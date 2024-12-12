Европа пообещала навсегда разорвать связи с Россией в топливной сфере

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен объявил о планах Европейского союза окончательно разорвать связи с Россией в топливной сфере. Он заявил об этом в интервью для Politico.

«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — подчеркнул Йоргенсен, ранее занимавший пост министра климата и энергетики Дании.

Он также отметил, что реализация этой стратегии приведет к созданию более экологичного будущего для Европы.

Несмотря на эти заявления, статистика показывает, что полностью избавиться от зависимости пока не удалось. В сентябре 2024 года Россия вернула себе статус главного поставщика газа в ЕС, заняв 23,74% рынка, согласно данным Евростата.

Эта динамика связана как с поставками по трубопроводам, так и с ростом импорта сжиженного природного газа.

Тем не менее, согласно принятой стратегии, к 2027 году ЕС намерен полностью отказаться от импорта российских ископаемых видов топлива.

Аналитики отмечают, что за последние два года поставки топлива из России в Европу сократились в 16 раз в денежном выражении — с $16 миллиардов в начале 2022 года до $1 миллиарда в конце 2023-го.