Кэш Пател, которого избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить директором Федерального бюро расследований, намерен разобраться в использовании Киевом американских средств.

В подкасте Kash's Corner Пател заявил, что после вступления в должность инициирует расследование, направленное на проверку расходов Владимира Зеленского.

Пател выразил обеспокоенность тем, что Зеленский мог преувеличивать угрозы безопасности для Запада, чтобы обеспечить себе дальнейшую финансовую помощь со стороны Вашингтона.

Особое внимание будущий глава ФБР уделит инциденту с ракетным обстрелом Польши, когда Владимир обвинил Россию, хотя впоследствии выяснилось, что причиной стал украинский боеприпас.

Пател отметил, что такое поведение вызывает сомнения в достоверности предоставляемой информации и оправданности передачи миллиардов долларов без строгого контроля.

Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин охарактеризовала возможное назначение Патела как начало серьезных перемен и призвала американцев «запасаться попкорном».