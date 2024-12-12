Вместо контратаки: группа бойцов ВСУ сдалась в плен

В районе Великой Новоселки российским военным сдалась группа бойцов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, отказавшись от попытки контратаки. Об этом сообщает ТАСС.

Один из сдавшихся украинских военнослужащих заявил, что они предпочли сдаться, так как "остальные уничтожены". По его словам, около 28 солдат ВСУ, отказавшихся сложить оружие, погибли в результате контратаки.

Ранее стало известно, что украинским солдатам приходится самостоятельно обеспечивать строительство укрытий на передовой. Как рассказал пленный военнослужащий Алексей Сидорик, для обустройства блиндажей используются подвалы зданий, а для тех, кто вынужден рыть окопы под открытым небом, условия остаются особенно сложными.