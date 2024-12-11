300-килограммовая закуска: в России установили мировой рекорд

В Дудинке, Красноярский край, в честь Дня Таймыра приготовили гигантскую традиционную закуску сагудай из сырой рыбы. Итоговый вес блюда составил 308,8 килограмма, что позволило установить мировой рекорд, сообщает издание "Сибирский Новостной".

Сагудай — традиционное блюдо народов Крайнего Севера, которое обычно готовится из белой рыбы, такой как пелядь, сиг, щокур, муксун или пыжьян. Для рекорда использовали 650 килограммов свежемороженой рыбы, 60 килограммов лука, 21 литр масла и более трех килограммов черного перца и соли.

Особую роль в установке рекорда сыграла ледяная чаша весом полторы тонны, созданная художниками-косторезами для подачи блюда. Подготовка длилась два дня: повара разделывали рыбу, а мастера вырезали чашу изо льда.

Эксперт Таймырского дома народного творчества Дмитрий Чуприн отметил, что в традициях сагудай готовится из свежей, а не замороженной рыбы, но для рекорда потребовались другие подходы.