В России врачи применили запрещённый приём во время родов. Ребёнок появился с переломами

В Симферополе супруги Владимир и Дарья Провоторовы обвинили врачей родильного дома в грубых нарушениях, которые привели к тяжёлым травмам их новорожденного сына.

Как пишет Telegram-канал Shot, медики использовали запрещённый метод, что привело к переломам ребер, повреждениям костей и мозга у младенца.

По словам семьи, изначально врач рекомендовал провести кесарево сечение, но операцию несколько раз откладывали. Позже, на основании решения консилиума, было объявлено, что Дарья будет рожать самостоятельно, поскольку вес плода якобы не превышает 3,7 килограмма.

Однако при родах, по словам адвоката семьи Николая Чернышука, возникли осложнения. Присутствующий на родах отец заметил, как врачи начали выдавливать ребенка из матери локтями, используя полотенца. Этот метод запрещён медицинскими стандартами.

В результате младенец появился на свет без сознания, с весом 4,8 килограмма, переломами двух ребер и повреждениями мозга.

Врачи объяснили, что ребенок застрял в области плеч и начал задыхаться, но родители считают произошедшее грубой врачебной ошибкой. Они готовят иск в суд и требуют привлечь виновных к ответственности.

Росздравнадзор инициировал проверку качества оказанной медицинской помощи. Между тем, новорожденный остаётся в паллиативном отделении, где врачи борются за его жизнь.