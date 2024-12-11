Через российскую авиабазу Хмеймим: появились детали маршрута побега Асада из Сирии

Бывший президент Сирии Башар Асад покинул страну при содействии российских спецслужб, которые обеспечили его безопасный вылет на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолет с Асадом на борту вылетел из Дамаска с отключенными транспондерами, чтобы избежать отслеживания и возможного поражения средствами ПВО, которые могли находиться в распоряжении исламистов.

О том, что Асад покинул Сирию, стало известно 8 декабря. Высокопоставленные офицеры сирийской армии сообщили, что он сел в самолет и вылетел в неизвестном направлении.

Согласно данным сервиса Flightradar24, через некоторое время после вылета воздушное судно исчезло с радаров.

Позже стало известно, что Асад вечером того же дня прибыл в Москву.