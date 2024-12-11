Путин поговорил с Орбаном. Что обсуждали лидеры России и Венгрии?

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщили в Telegram-канале Кремля.

Среди ключевых тем обсуждения лидеры затронули возможность политико-дипломатического разрешения текущего кризиса. Орбан выразил готовность содействовать совместным усилиям, учитывая его контакты с рядом западных лидеров.

В ходе беседы Путин также проинформировал венгерского премьера о деструктивной позиции Украины, препятствующей мирному урегулированию конфликта.

Напомним, ранее Орбан заявлял, что либеральный миропорядок теряет актуальность, а ключевыми бенефициарами изменений станут те страны, которые способны максимально использовать свои ресурсы.

Говоря о перспективах завершения конфликта между Россией и Украиной, Орбан отметил зависимость этого процесса от политической ситуации в США. По его мнению, мир может прийти с возвращением Дональда Трампа на пост президента США.