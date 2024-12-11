Абхазия осталась без электроэнергии

Абхазия полностью осталась без электроэнергии после остановки Ингурской гидроэлектростанции из-за критически низкого уровня воды. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго», передает РИА Новости.

«Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики», — подтвердили в организации.

Энергетический кризис стал поводом для совещания, которое 4 декабря провел исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба. По его словам, ситуация в сфере энергетики достигла чрезвычайного уровня, и не исключено, что в ближайшее время в республике будет введен режим чрезвычайного положения.

Ситуация повлияла и на социальные учреждения. С 10 декабря в Абхазии закрыли школы и детские сады из-за недостатка электроэнергии.