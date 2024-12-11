ЛДПР отказалась пускать внебрачного сына Жириновского на выставку памяти отца

На выставку, посвященную памяти основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не был допущен его внебрачный сын Олег Эйдельштейн (сменивший фамилию на Жириновский).

В партии пояснили, что существуют ограничения на участие для лиц, которые, по их мнению, «опорочили честь ЛДПР и Жириновского».

Представитель ЛДПР отметил, что сам Жириновский еще при жизни внедрил практику ограничения доступа к мероприятиям для тех, кого он считал предателями или критиковал за некорректное поведение.

Партия настаивает на том, что каждый желающий может организовать свои мероприятия памяти, но не должна быть использована площадка ЛДПР для «провокаций».

Олег Жириновский выразил возмущение отказом и сообщил, что намерен провести пресс-конференцию, чтобы осветить события, происходившие в партии в последние годы.

Он подчеркивает, что его недопуск на выставку, организованную на ВДНХ, является несправедливым.