В Белоруссии запретили ввоз российской гречки

Белорусский госкомитет по стандартизации ограничил ввоз и продажу гречки производства компании "Вега-инжиниринг" из Алтайского края. Причиной стал несоответствующий заявленным нормам времени варки продукт, указанный на упаковке.

По данным ведомства, гречка разваривалась на 4 минуты дольше, чем предписано техническими регламентами Таможенного союза.

Алтайское предприятие, производящее крупу, активно выясняет детали ситуации. Представители управления пищевой промышленности региона заявили, что в настоящее время ведутся переговоры с белорусскими торговыми партнерами для прояснения обстоятельств.

В России в последние годы наблюдается снижение цен на гречку. С мая 2022 года, когда средняя стоимость достигала 144,2 рубля за килограмм, цена снизилась до 85,9 рубля в феврале 2024 года.