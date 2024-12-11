Опубликован список регионов России, где максимально вырастут тарифы на ЖКУ

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о прогнозируемом повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году.

Максимальный рост ожидается в Пермском крае — на 21,1%. На втором месте — Архангельская область с повышением на 20%, за ней следует Кемеровская область, где тарифы увеличатся на 19,8%. Минимальный прирост зафиксирован в республике Алтай — 8,8%.

Разворотнева пояснила, что указанные проценты представляют собой допустимый порог повышения. Конкретные тарифы будут определяться местными властями.

Они могут различаться по видам услуг, таким как водоснабжение, отопление или электричество, а также по населенным пунктам.

Иногда региональные службы могут даже снижать тарифы, если были выполнены инвестиционные программы или возникли иные экономические обстоятельства. Однако такие случаи редки.

Снизить расходы на оплату услуг ЖКХ можно, например, установив многотарифные счетчики электроэнергии. Они позволяют оплачивать потребленное электричество по более низким тарифам ночью, что особенно выгодно для тех, кто активно пользуется бытовыми приборами в вечерние и ночные часы.