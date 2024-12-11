Обход мобилизации: на Украине мужчина на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину

На Украине водитель автомобиля, проезжая мимо места насильственной мобилизации, открыл дверь на ходу и помог мужчине сбежать от сотрудников территориального центра комплектования, выполняющих функции военкоматов.

Видео инцидента распространилось в украинских пабликах, включая Telegram-канал издания "Страна".

На кадрах видно, как мужчина, убегающий от сотрудников ТЦК, запрыгивает в машину, после чего автомобиль быстро уезжает. За машиной безуспешно пытается бежать представитель ТЦК.

Ситуация вызвала оживлённые обсуждения в сети. Пользователи положительно оценили поступок водителя, назвав его героическим.

Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук также прокомментировал ситуацию, опубликовав видео в своём Telegram-канале с ироничной подписью: "Бывают и хорошие истории".

Ранее сообщалось о других протестах против насильственной мобилизации в Одессе.

Местные жители перекрывали дороги, возмущённые действиями сотрудников ТЦК, которые останавливали автомобили, а иногда прибегали к крайним мерам, например, прокалывая шины с помощью специальных устройств.