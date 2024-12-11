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Обход мобилизации: на Украине мужчина на ходу открыл дверь машины и спас убегающего от ТЦК мужчину

Правда ТВ

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