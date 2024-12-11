ВСУ ракетами обстреляли Таганрог. В городе прогремело как минимум 10 взрыв

Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По данным Telegram-канала Shot, жители города слышали минимум 10 взрывов. Первая атака началась около 4:20 утра, сопровождаемая сиренами воздушной тревоги.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате удара повреждения получило одно из промышленных предприятий.

На его территории загорелись 14 автомобилей, однако информации о пострадавших не поступало.

Кроме Таганрога, под обстрелом оказалась и Брянская область. Там удар пришёлся на производственный объект, что вызвало крупный пожар.