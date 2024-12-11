Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь они запугивают переводом денег террористам

В России выявлена новая схема мошенничества, в которой аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и пугают граждан якобы переведёнными с их счетов деньгами на финансирование экстремизма и терроризма. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Злоумышленники запугивают жертв ответственностью за мнимые переводы и предлагают заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.

Иногда аферисты не ограничиваются лишь вымогательством денег — они могут провоцировать граждан на участие в преступлениях, включая террористические действия, подчеркнула Волк.

Для убедительности мошенники используют подменные номера, имитирующие телефоны официальных структур.

В телефонных разговорах они применяют профессиональную терминологию, упоминают высокие должности, акцентируют внимание на записи разговора и угрожают ответственностью за отказ от сотрудничества.

Некоторые даже звонят по видеосвязи, демонстрируя поддельное удостоверение, служебные документы и форму.

Ирина Волк напомнила, что настоящие сотрудники правоохранительных органов всегда сообщают о возбуждении уголовного дела лично, с соблюдением процессуальных норм. Они не используют мессенджеры или видеосвязь для передачи информации и не присылают фотографии служебных документов.

Ранее россиян предупреждали о другой схеме мошенничества, в которой аферисты представлялись сотрудниками Следственного комитета и угрожали возбуждением уголовных дел.

Эксперты призывают граждан быть бдительными и обращаться в полицию при любых сомнительных звонках.