Мошенники разработали новую схему обмана россиян. Теперь они запугивают переводом денег террористам

В России выявлена новая схема мошенничества, в которой аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и пугают граждан якобы переведёнными с их счетов деньгами на финансирование экстремизма и терроризма. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники запугивают жертв ответственностью за мнимые переводы и предлагают заплатить, чтобы избежать уголовного преследования.
Иногда аферисты не ограничиваются лишь вымогательством денег — они могут провоцировать граждан на участие в преступлениях, включая террористические действия, подчеркнула Волк.
Для убедительности мошенники используют подменные номера, имитирующие телефоны официальных структур.
В телефонных разговорах они применяют профессиональную терминологию, упоминают высокие должности, акцентируют внимание на записи разговора и угрожают ответственностью за отказ от сотрудничества.
Некоторые даже звонят по видеосвязи, демонстрируя поддельное удостоверение, служебные документы и форму.
Ирина Волк напомнила, что настоящие сотрудники правоохранительных органов всегда сообщают о возбуждении уголовного дела лично, с соблюдением процессуальных норм. Они не используют мессенджеры или видеосвязь для передачи информации и не присылают фотографии служебных документов.
Ранее россиян предупреждали о другой схеме мошенничества, в которой аферисты представлялись сотрудниками Следственного комитета и угрожали возбуждением уголовных дел.
Эксперты призывают граждан быть бдительными и обращаться в полицию при любых сомнительных звонках.