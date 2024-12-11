Ответ Орешнику? США допускают размещение ядерного оружия на Украине

Соединённые Штаты могут рассмотреть размещение ядерных бомб B-61 на территории Украины в ответ на использование Россией новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

Такой сценарий обсудили в материале американского издания The National Interest.

В статье подчёркивается, что размещение ядерного оружия на территории страны, не входящей в НАТО, или его передача Украине выглядит "безумным" шагом. Однако в условиях обострения конфликта этот вариант нельзя полностью исключать.

The National Interest также рассматривает Польшу как возможного кандидата для размещения американского ядерного арсенала. Будучи членом НАТО, страна имеет право участвовать в программах ядерного обмена.

Однако, как подчёркивает издание, такой шаг неизбежно приведёт к дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил опасение, что кризис на Украине может достичь уровня, при котором применят ядерное оружие.