Украина может получить приглашение в НАТО, если снизит призывной возраст до 18 лет. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

По его словам, Государственный департамент США готов поддержать решение президента Джо Байдена о приглашении Украины в альянс в обмен на это изменение.

Дубинский отметил, что снижение мобилизационного возраста позволит Вашингтону профинансировать комплектование бригад, что, по его мнению, сделает невозможным завершение конфликта Дональдом Трампом.

Кроме того, депутат утверждает, что это препятствует проведению аудита, который мог бы выявить предполагаемые хищения Демократической партии США. Также он считает, что выполнение этого условия позволит Владимиру Зеленскому удержаться у власти.

Однако сам Зеленский ранее выразил несогласие с таким подходом. Он заявил, что Западу следует обеспечивать украинскую армию вооружением, а не добиваться снижения призывного возраста…

По его словам, нехватку оборудования нельзя компенсировать молодостью солдат.