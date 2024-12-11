Атака ВСУ на Енакиево в ДНР привела к эвакуации жителей. Как она проходит?

После атаки Вооружённых сил Украины на город Енакиево в ДНР была объявлена эвакуация жителей одного из районов. Заместитель главы муниципального образования Александр Деменков сообщил, что процесс проходит на добровольной основе.

По словам Деменкова, для эвакуированных организовано безопасное место с обеспечением питания.

"Все в рабочем режиме, все под контролем", — отметил он.

Ранее стало известно, что ВСУ применили высокоточное дальнобойное оружие для удара по городу. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что эвакуация объявлена для обеспечения безопасности жителей. При этом он уточнил, что удалось избежать жертв.