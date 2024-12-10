Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запада могут пойти на радикальные шаги, чтобы удержать своё доминирующее положение в мире. Об этом он сообщил в интервью российскому журналу "Разведчик".

"Противник, как говорится в одном замечательном советском фильме, "не хочет уступать небо", отказываясь признать, что эпоха его безраздельного доминирования окончилась", — отметил Нарышкин.

Он также допустил, что ради сохранения своей позиции Запад может спровоцировать глобальный вооружённый конфликт, эпицентр которого окажется в Евразии.

Кроме того, глава СВР подчеркнул, что Россия близка к достижению целей своей специальной военной операции СВО. По его словам, украинская армия несёт серьёзные потери и находится на грани краха.