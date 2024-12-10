Идут очень тяжело: Москалькова рассказала о процессе обмена пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о сложностях в переговорах с Украиной по вопросу обмена пленными.

"К сожалению, переговоры идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз, я знаю, что это просто проявление искусства дипломатии и человечности", — заявила Москалькова.

Она напомнила, что Владимир Путин неоднократно призывал Украину к конструктивному взаимодействию в вопросах обмена. Москва, по её словам, формирует списки содержащихся в плену или задержанных в ходе конфликта лиц, которые находятся в изоляции.

Ранее Москалькова опубликовала список из 630 украинских военных, которые находятся в России более года и готовы к обмену, но пока не включены Киевом в соответствующие списки.

В документе указаны их полные данные, включая даты рождения.