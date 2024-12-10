Российские Вооруженные силы, предположительно, вошли в приграничный район Сумской области Украины вблизи села Плехово, расположенного к югу от Суджи в Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

По информации ресурса, российские войска продвинулись на территории приграничья, а также продолжают успешное наступление на покровском направлении в Донецкой народной республике.

В частности, отмечаются достижения в районах населенных пунктов Шевченко, Новотроицкое и Гродовка к юго-западу от Покровска (ранее известного как Красноармейск).

Сообщается, что село Шевченко, которое имеет ключевое значение для украинской логистики, уже оставлено Вооруженными силами Украины.