Абхазия просит Россию возобновить социальные выплаты

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой восстановить социальные выплаты, приостановленные с ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Бганба уточнил, что помимо пенсий, которые Россия продолжает выплачивать, речь идет о софинансировании заработных плат и других социальных пособий.

Финансовая поддержка Москвы была приостановлена с 1 сентября из-за отказа Абхазии выполнять ряд обязательств. В частности, республика не завершила гармонизацию своего законодательства, необходимую для дальнейшей интеграции с Россией.

В ноябре абхазский парламент отверг соглашение о российских инвестициях в местную экономику, что стало дополнительным фактором обострения.

На фоне сложившейся ситуации в Абхазии усилился кризис. Из-за энергодефицита власти приняли решение временно закрыть школы и детские сады, срок их простоя пока не определен.