Раскрыты требования Зеленского к Трампу

Владимир Зеленский настаивал на приглашении Киева в НАТО и предоставлении гарантий безопасности в ходе переговоров с Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно публикации, встреча проходила в Париже, где Зеленский обозначил свои условия для возможных переговоров о прекращении огня. Он заявил, что такой диалог возможен только с позиции силы, которая подразумевает "мощную армию и возможность наносить дальние удары".

"Мы не можем быть в НАТО сейчас, но может быть приглашение вступить в НАТО", — подчеркнул Зеленский, обозначая ключевую цель Украины.

Кроме того, украинский лидер поддержал идею Эммануэля Макрона о размещении западных военных на территории Украины. Зеленский отметил, что это может стать временным решением для защиты страны до момента её вступления в НАТО.

Однако в статье указано, что Дональд Трамп, сохраняет скептическое отношение к постоянной поддержке Киева.