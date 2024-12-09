Кадыров ответил Трампу: условия по миру будет ставить Путин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине остается за президентом России Владимиром Путиным, а не за избранным президентом США Дональдом Трампом.

В интервью журналистам в Москве Кадыров подчеркнул, что именно российский лидер будет ставить условия по миру, отметив, что все остальные заявления — это "болтология".

"Трамп не ставит условий. Трамп может остановить финансирование, остановить наемников, которые отправляют убивать российский народ. Поэтому решающий шаг, точку может поставить только наш президент", — сказал Кадыров.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и его администрация пока не вступали в переговоры с Трампом по вопросу украинского конфликта. В свою очередь, сам Трамп в ходе своей предвыборной кампании выражал готовность способствовать урегулированию кризиса на Украине.