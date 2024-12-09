Новый врио главы Курской области отправил правительство в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке регионального правительства. Об этом он сообщил на оперативном совещании, которое транслировалось в соцсети "ВКонтакте".
"В силу требований закона, в связи с уходом в отставку предыдущего руководителя региона, мной был подписан указ об отставке правительства", — отметил Хинштейн.
Он добавил, что до проведения выборов главы области и формирования нового правительства все члены кабмина будут работать в статусе врио.
Ранее Хинштейн заявлял, что не планирует менять состав правительства региона, однако подчеркнул, что внимательно ознакомится с работой его руководителей.