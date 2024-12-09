В Кремле высказались о российских военных базах в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные в Сирии принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих баз.

В ответ на вопросы о возможных угрозах для российских объектов в Сирии, Песков подчеркнул, что военные действуют с максимальной осторожностью и предпринимают все меры предосторожности.

Заявления Пескова прозвучали на фоне сообщений о захвате сирийским вооруженным оппозиционным движением государственного телевидения, где представители оппозиции утверждали, что установили контроль над страной.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остаётся в стране с несколькими министрами, однако местонахождение министра обороны неизвестно. Аль-Джаляли также отметил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.