В ФСБ раскрыли главные слова, которые используют телефонные мошенники

Центр общественных связей ФСБ опубликовал список ключевых слов, которые могут свидетельствовать о телефонных мошенниках. В ведомстве сообщили, что преступники часто представляются сотрудниками служб безопасности и пытаются убедить жертв перевести деньги на якобы безопасный счет или снять наличные и передать их курьеру.

Еще одним распространенным методом является ложное сообщение о заведении уголовного дела, с обещанием закрыть его за определенную сумму.

В ФСБ подчеркнули, что определенные фразы, которые злоумышленники используют при звонках, должны насторожить граждан. К таким словам относятся: «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России» и «ваш гражданский долг».

Ранее российские правоохранительные органы также предупреждали граждан о мошенниках, пытающихся получить доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», используя полис ОМС. Злоумышленники просят предоставить код из СМС, чтобы войти в профиль.