Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточнив, что такое решение могло быть принято только на высшем уровне.

8 декабря Асад покинул Сирию и официально сложил с себя президентские полномочия. Позднее стало известно, что Москва предоставила ему убежище, и сейчас он с семьей находится в России.

Однако, по словам Пескова, встреча Путина с Башаром Асадом в официальном графике президента не запланирована.

В связи с продолжающейся нестабильной ситуацией в Сирии, которая переживает период трансформации, и высокой международной напряженностью, российские власти продолжают уделять особое внимание происходящим событиям.