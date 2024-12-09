Израиль взял под контроль районы на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила свое присутствие в буферной зоне на границе с Сирией.

"Ночью ЦАХАЛ захватил дополнительные точки в буферной зоне с Сирией", — заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац в интервью изданию Ynet.

Он также добавил, что основная цель этих действий — создание зоны безопасности, свободной от террористической инфраструктуры и стратегического оружия, которое могло бы угрожать Израилю.

Министр также распорядился о немедленных мерах по прекращению контрабанды оружия из Ирана в Ливан через Сирию и уничтожению тяжелых вооружений в регионе.

Ранее израильские силы впервые с 1973 года продвинулись на территорию Сирии за пределами Голанских высот, взяв под контроль вершину горы Хермон и ряд других стратегических объектов.