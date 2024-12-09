Стало известно, как ситуация в Сирии повлияет на Россию

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о влиянии ситуации в Сирии на Россию.

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" она выразила сожаление о пролитой крови и подчеркнула, что для России события в арабской республике оборачиваются, как минимум, репутационными потерями.

"Для нас это потери тоже, репутационные как минимум. Другое дело, что мы выиграли и выиграем много, но на какое-то время осадок остается. Я уверена, что это все смоет той волной непредвиденных событий и эскалацией", — заявила Симоньян.

По ее мнению, происходящее демонстрирует, что США продолжают поддерживать силы, которые в конечном итоге выступают против них самих и их ценностей. Вашингтон действует так уже много лет, — добавила она, отметив, что у России есть задачи и в других частях мира.

Ранее МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, захватившими Дамаск.