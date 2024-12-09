ВСУ вновь атаковали полигон, откуда запускают Орешник

Украинские военные предприняли очередную попытку атаки на полигон Капустин Яр в Астраханской области, сообщает Telegram-канал Shot. Именно с этого объекта ранее была запущена ракета "Орешник" по территории Украины.

Силы противовоздушной обороны России уничтожили три беспилотника на подлете к полигону. Первый дрон был сбит около 05:30 утра 9 декабря, а еще два — спустя три часа, около 08:30.

По предварительным данным, беспилотники были запущены из Днепропетровской области.

Напомним, что 21 ноября президент России Владимир Путин объявил о первом применении новой ракеты "Орешник".

По словам главы государства, удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в ответ на использование Киевом западных дальнобойных ракет для атак на российскую территорию.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что полигон Капустин Яр надежно защищен от внешних атак.