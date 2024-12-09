ФСБ накрыла международную сеть мошеннических call-центров

ФСБ России задержала 11 человек, причастных к деятельности международной сети колл-центров, которую связывают с бывшим министром обороны Грузии и основателем компании «Милтон-групп» Давидом Казерашвили.

По данным Центра общественных связей ФСБ, сеть занималась мошенничеством под видом инвестиционных сделок. В числе задержанных — гражданин Украины и Израиля, а также разыскиваемый гражданин Израиля и Грузии.

В 2022 году они, по данным спецслужб, действовали по указанию Службы безопасности Украины и распространяли анонимные сообщения о готовящихся терактах в Белгороде, Брянске, Курске и Москве.

По данным ФСБ, от действий преступной сети пострадали около 100 тысяч человек из 50 стран, включая граждан Евросоюза, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии и Японии.

Доходы мошенников, действовавших под видом инвестиционных компаний, достигали одного миллиона долларов ежедневно.

ФСБ опубликовала видеозапись задержания сотрудников российского отделения колл-центров, входивших в состав преступного сообщества.