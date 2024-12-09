Это что-то новое: Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир с Россией

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к мирным переговорам с Россией. Такое заявление Трамп сделал в интервью для New York Post.

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое», — подчеркнул Трамп, рассказывая о своей недавней встрече с Зеленским и французским президентом Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, Зеленский считает, что настало подходящее время для начала переговоров. «Он хочет прекращения огня... Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали», — добавил избранный американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно призывал к немедленному прекращению огня и запуску переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что текущий момент является решающим для обеих сторон.