Великомученица Екатерина: символ отваги и преданности христианским ценностям

Сегодня, 7 декабря, Православная церковь отмечает день памяти святой великомученицы Екатерины. К этому дню ведущий авторской рубрики Правда ТВ "Разговоры о религии" отец Андрей (Сапунов) подготовил наставление для всех верующих христиан.

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