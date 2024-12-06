Абхазия осталась без денег. Россия прекратила финансовую помощь

Абхазия осталась без средств для выплаты зарплат бюджетникам. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба на совещании с участием и. о. президента Абхазии Бадры Гунбы.

"На сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата…ни одному работнику бюджетной сферы. Прежде всего, обращаю внимание на силовой блок, правоохранительные органы", — заявил Делба.

Причиной кризиса стала приостановка Россией с 1 сентября финансово-экономической помощи, которая обеспечивала доплаты учителям, врачам и силовикам. Это решение связано с невыполнением Абхазией обязательств по гармонизации законодательства с РФ.

Кроме того, республика сталкивается с острым дефицитом электроэнергии. ИнгурГЭС, основной источник энергии Абхазии, работает на минимуме, и электричество приходится импортировать из России по коммерческой стоимости.

Ежедневный переток обходится бюджету в 15 миллионов рублей — расходы, которые не были предусмотрены на 2024 год.

Чтобы снизить потребление, в Абхазии введен режим веерных отключений электроэнергии на четыре часа в сутки. Однако даже эти меры не решают проблему.

По словам Делбы, если все усилия будут направлены на оплату электроэнергии, средств на зарплаты не останется.