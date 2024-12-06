Российский ударный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» зафиксировал на видео уничтожение американских боевых машин пехоты Bradley, находящихся на вооружении ВСУ. Кадры атаки были опубликованы в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

По данным канала, удары по украинской технике в приграничных районах Курской области наносили операторы группировки войск «Север». Съемка уничтожения велась самими дронами, в частности, зафиксированы успешные атаки на четыре машины Bradley с динамической защитой BRAT.

«Князь Вандал» представляет собой новое поколение российских FPV-дронов, поступивших в зону боевых действий в августе.

Особенностью устройства является использование оптоволоконного кабеля вместо традиционного радиоканала для связи. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и устойчивость к электромагнитным помехам.

Военкоры отмечают высокое качество съемки и возможность записи до момента столкновения с целью без каких-либо помех. Однако дрон имеет ограничения по дальности полета и требует определенных условий местности для эффективной работы.