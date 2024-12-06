Раскрыта причина увольнения губернатора Курской области. Главой региона стал Хинштейн

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов покинул свою должность на фоне подозрений в хищении государственных средств, выделенных на строительство защитных сооружений.

По данным telegram-канала Mash, управление капитального строительства региона потребовало 2,112 миллиарда рублей от Корпорации развития Курской области за несвоевременное выполнение гособоронзаказа.

Строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной должно было завершиться к 1 августа, но работы были сорваны.

Это привело к расследованию, в рамках которого на допрос вызвали заместителей экс-губернатора Алексея Дедова и Романа Денисова. Также под следствием может оказаться директор Корпорации развития Владимир Лукин.

Telegram-канал сообщает, что причиной внезапности отставки Смирнова стала подготовка уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере. Источники утверждают, что один из арестованных заместителей министра обороны дал показания, связанные с задержкой строительства.

На место Смирнова президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна, ранее возглавлявшего комитет Госдумы по информационной политике. Сам Смирнов и его команда не были заранее осведомлены об отставке.