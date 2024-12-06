В Тюмени 45-летнюю медсестру оштрафовали на 2000 рублей за запись с украинским лозунгом в личном блокноте. О приговоре сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

По данным суда, в октябре к женщине пришли с обыском силовики, которые изъяли блокнот с текстом, признанным оскорбительным по мнению правоохранительных органов.

На судебном заседании обвиняемая признала свою вину, пояснив, что "попала под плохое влияние СМИ Украины". Суд постановил привлечь женщину к ответственности за нарушение законов о пропаганде.

Ранее московский суд, оштрафовал итальянца Эрманно Риццо за демонстрацию радужного флага с изображением белого голубя и надписью "Pace", символизирующего мир. Суд посчитал, что флаг выражает антипатию к российской армии.