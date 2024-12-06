Глава Сбербанка дал прогноз по курсу рубля

Глава Сбербанка Герман Греф поделился своим прогнозом по курсу рубля, заявив, что не видит оснований для его серьезного ослабления в ближайшее время. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Грефа, к концу 2025 года курс доллара может колебаться в пределах 112-115 рублей, но в текущей ситуации не ожидается резких изменений.

Он отметил, что на сегодняшний день равновесный курс рубля составляет 100-105 рублей за доллар, с учетом инфляции.

6 декабря курс доллара на межбанковском рынке опустился ниже 100 рублей, достигнув минимального значения в 99,5 рубля. Однако вскоре он немного подрос до 100,13 рубля.

Министр финансов России Антон Силуанов также заявил, что ситуация с курсом рубля вскоре стабилизируется. По его мнению, на это потребуется одна-две недели, после чего российская валюта может вернуться к плановым уровням около 96-97 рублей за доллар.