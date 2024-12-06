Этот способ поможет быстро заснуть — достаточно сделать одно действие

Теплый душ перед сном может стать ключом к быстрому засыпанию, считает хирург Карен Радж. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

По словам специалиста, снижение температуры тела перед сном подает мозгу сигнал, что пора отдыхать.

"Парадоксальным образом теплый душ помогает телу остыть, поэтому вы чувствуете сонливость и хорошо высыпаетесь", — объяснил Радж.

Холодный душ, напротив, повышает внутреннюю температуру и помогает чувствовать себя бодрым. Хирург отметил, что эффект водных процедур связан с циркадными ритмами организма, которые регулируют циклы сна и бодрствования.