СК ответил на критику Кадырова. Следователи показали видео драки подростка из Чечни

Следственный комитет России опубликовал видео инцидента с участием 14-летнего подростка из Чечни после критики главы республики Рамзана Кадырова.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко пояснила, что видео подтверждает причастность группы молодых людей к провокациям и дракам.

По данным следствия, пятеро подростков конфликтовали с прохожими, нападая на них. В сентябре прошлого года они атаковали взрослого мужчину и семерых несовершеннолетних в парке "Ходынское поле".

Один из участников конфликта, 14-летний Муслим (Роман) Мурдиев, стал фигурантом уголовного дела по четырем эпизодам, связанным с нападениями.

Глава Чечни, комментируя ситуацию, заявил о невиновности подростка и подчеркнул, что правозащитники и власти республики активно занимаются этим делом.

Кроме того, Кадыров раскритиковал главу СК Александра Бастрыкина и руководителя МВД Владимира Колокольцева, посчитав, что они находятся "не на своих местах".