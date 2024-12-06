Глава МИД Германии опозорилась во время спора с Лавровым

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила ошибку, выступая на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

Пытаясь раскритиковать позицию своего российского коллеги Сергея Лаврова по украинскому вопросу, Бербок неверно назвала численность населения Европы.

"Вы можете обмануть себя, но вы не можете обмануть нас, 1,3 миллиарда людей в Европе", — сказала глава немецкого МИДа.

Однако, согласно данным ООН, население Европы составляет около 750 миллионов человек, что почти вдвое меньше озвученной цифры.

Предполагается, что Бербок спутала Европу с более широкой категорией "наиболее развитых стран", включающей также государства Северной Америки, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

Позже Министерство иностранных дел Германии выпустило исправленную цитату, заменив "Европу" на "регион ОБСЕ", чтобы избежать дальнейшей критики.