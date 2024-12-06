Часто болеющим россиянам хотят урезать больничный. С чем связано?

Министерство здравоохранения России планирует пересмотреть порядок оформления больничных листов, сообщили в РИА Новости. Нововведения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно новым правилам, количество выданных листков нетрудоспособности будет контролироваться для выявления причин частых обращений.

Если работник за полгода оформит больничный более четырех раз (исключая уход за родственником, реабилитацию или лечение социально значимых заболеваний), врач будет обязан передать его медицинские документы на рассмотрение врачебной комиссии.

Тем временем Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", и Александр Ремезков, первый замглавы бюджетного комитета, предложили освободить выплаты за больничный от налога НДФЛ.

Соответствующий законопроект уже готовится к внесению.