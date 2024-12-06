Путин назначил нового врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

В беседе с главой государства Хинштейн заявил, что одной из его приоритетных задач станет создание условий, при которых каждый житель региона будет чувствовать себя частью большой страны.

Новое назначение связано с добровольной отставкой прежнего губернатора Алексея Смирнова. Напомним, что Смирнов, одержавший победу на выборах в сентябре с результатом 65%, покинул пост по личным причинам.

До нового назначения Александр Хинштейн возглавлял комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. На парламентских выборах он представлял Самарскую область, избравшись по одномандатному округу.