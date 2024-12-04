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МИД России обвинил запад в накачивании Украины оружием до вступления в должность Трампа

1:48
Правда ТВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны Запада стремятся максимально усилить ВСУ оружием до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Это, по ее словам, делается для того, чтобы гарантировать продолжение боевых действий в 2025 году.

"Администрация уходящего президента США Байдена и европейские, ну ястребами их сложно назвать, какие-то полудохлые куры, сделали ставку на дальнейшую эскалацию, пытаясь до вступления в должность нового американского президента максимально накачать киевский режим оружием", — отметила Захарова на брифинге.

Она также указала на недавние поставки ВСУ дальнобойных ракет из Великобритании и Франции, а также пусковых установок от Нидерландов. Дополнительно Энтони Блинкен, госсекретарь США, объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 725 миллионов долларов, который включает противопехотные мины.

Россия неоднократно заявляла, что такие поставки мешают мирному урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что грузы с вооружением для Украины считаются законными целями для российской армии. Кроме того, он обвинил США и их союзников в прямом участии в конфликте через обучение украинских военных на территории стран НАТО, включая Великобританию, Германию и Италию.

В Кремле добавляют, что подобные действия Запада не только усложняют переговоры, но и создают долгосрочные угрозы для стабильности в регионе.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 27 декабря 1975, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный служащий, дипломат.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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