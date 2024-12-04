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Глава Минобороны Южной Кореи подал в отставку

1:04
Правда ТВ

Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён объявил о своей отставке на фоне введения в стране военного положения. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Министр обороны Ким Ён Хён извинился перед гражданами, заявил о подаче президенту заявления об отставке», — пишет Рёнхап.

Отставка последовала после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду ввел военное положение. Его целью, по словам главы государства, стала необходимость «вычистить просеверокорейские силы и удержать либеральный конституционный строй». Президент подчеркнул, что попытки оппозиции провести импичмент ряду высокопоставленных чиновников угрожают стабильности власти.

Однако парламент Южной Кореи быстро отреагировал на действия президента. На срочном заседании, в котором приняли участие 190 из 300 депутатов, единогласно было принято решение отменить военное положение.

Уточнения

Вое́нное положе́ние (в испано- и португалоязычных странах — осадное положение) — особый правовой режим в государстве или его части, как правило, в военное время, который устанавливается решением высшего органа государственной власти в случае агрессии против государства или непосредственной угрозы агрессии.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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