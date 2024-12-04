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Украинский командир призвал всех мужчин готовиться к мобилизации

Правда ТВ

Заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир призвал всех мужчин на Украине быть готовыми к мобилизации. Его заявление приводит издание "Страна.ua".

"У всех сейчас есть страх, что они попадут на войну, и их жизнь закончится. Все мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться. Оно их не обойдет…Скоро будут привлекаться все", — отметил Явир.

Однако он также признал, что реализация мобилизационного плана сопровождается хаосом. Военкоматы зачастую призывают неподготовленных граждан: из 140 человек, отправленных в его бригаду, 60 оказались непригодными для службы.

Ситуация обостряется на фоне жестких методов мобилизации, широко обсуждаемых в социальных сетях. На видеозаписях видно, как представителей призывного возраста насильно увозят в неизвестные места, нередко применяя силу.

Новые законы об усилении мобилизации, вступившие в силу 18 мая, обязывают всех военнообязанных в течение 60 дней обновить данные в военкоматах. Повестка считается врученной даже без личного контакта, а военнообязанные обязаны постоянно носить с собой военный билет. Для уклонистов предусмотрены дополнительные меры, включая лишение права управления автомобилем.

Документ вызвал критику со стороны некоторых депутатов, особенно из-за исключения норм о сроках демобилизации.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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