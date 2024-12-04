Украина и США столкнулись с разногласиями по вопросу подходов к пополнению ВСУ

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Киев и Вашингтон столкнулись с серьезными разногласиями по вопросу восполнения личного состава Вооруженных сил Украины. Как сообщает РИА Новости, американская сторона настаивает на снижении возраста мобилизации с 25 до 18 лет, однако украинское руководство возражает, указывая на проблемы с поставками обещанного Западом вооружения.

США, заручившись поддержкой Берлина, требуют радикальных мер для увеличения численности ВСУ, что, по мнению Вашингтона, критически важно для продолжения боевых действий. Однако в Киеве считают, что расширение армии бессмысленно, если военные не обеспечены оружием. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин подчеркнул, что задержки в поставках западного вооружения затрудняют оснащение даже существующих подразделений.

Тем временем, российские источники утверждают, что ВСУ понесли огромные потери. Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что с начала конфликта Украина потеряла около 700 тысяч солдат. По его словам, Зеленский воспринимает человеческие ресурсы как расходный материал и не задумывается о масштабах потерь.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.



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