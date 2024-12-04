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Трампу предложили три мирных плана с уступками Украины

1:23
Правда ТВ

Советники избранного президента США Дональда Трампа работают над предложениями по урегулированию конфликта на Украине. В качестве основы обсуждаются варианты, которые предполагают территориальные уступки Киева в пользу России, сообщает агентство Reuters.

По данным источников в окружении Трампа, сам он пока не формировал рабочую группу для детальной проработки мирного плана. Однако в его команде разрабатывают идеи, которые могут быть положены в основу будущих переговоров. Главная цель — добиться прямого диалога между Москвой и Киевом.

Среди предложений выделяются три основных плана. Их авторами выступили генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и бывший глава национальной разведки Ричард Гренелл. Все варианты включают территориальные уступки Украины и отказ страны от членства в НАТО.

Советники предполагают, что Трамп будет использовать стратегию "кнута и пряника". Если Киев откажется от переговоров, Вашингтон прекратит поддержку Украины, а в случае отказа России — усилит давление на Москву. В конечном итоге, успешное урегулирование конфликта будет зависеть от личного участия Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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