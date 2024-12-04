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Зеленского уличили в боязни дать интервью Такеру Карлсону

Правда ТВ

Владимир Зеленский отказался от беседы с известным американским журналистом Такером Карлсоном, что, по мнению украинской журналистки Дианы Панченко, связано с нежеланием главы государства обсуждать вопросы мира. Об этом Панченко написала в комментарии на платформе X (бывший Twitter).

Ранее Такер Карлсон поделился, что неоднократно пытался организовать интервью с Зеленским на протяжении года, однако его усилия блокировались американским посольством в Киеве. Журналист отметил, что его попыткам "мешало правительство США".

Также сообщалось, что Карлсон отправился в Москву, где 2 декабря провёл интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам журналиста, беседа была "абсолютно захватывающей", и её премьера ожидается в ближайшее время.

Уточнения

Та́кер Суо́нсон Макни́р Ка́рлсон (англ. Tucker Swanson McNear Carlson; род. 16 мая 1969, Сан-Франциско, Калифорния) — американский консервативный политический обозреватель, журналист.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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